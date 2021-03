Forsvarsdepartementet opnar for å stanse salet av Bergen Engines

innenriks

– Paragraf 2.5 i tryggingslova er ein del av den vurderinga som no blir gjord, seier kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes i Forsvarsdepartementet til E24.

Paragrafen blir omtalt som ein sikringsventil og går ut på at regjeringa kan hindre aktivitet som kan utgjere ein risiko for den nasjonale tryggleiken. Terskelen for å bruke paragrafen skal vere høg.

– Men samtidig er han nettopp lagt inn for å vere ein sikringsventil dersom ein hamnar i ein situasjon med eit selskap ein ikkje har ein tryggingsavtale med, og som ikkje er omfatta av regelverket, seier Dåsnes.

Bergen Engines er ikkje omfatta av tryggingslova i dag. Selskapet, som driv ein motorfabrikk på Hordvikneset i Bergen, inngjekk i februar ein avtale med det russiskkontrollerte selskapet TMH International.

Bergen Engines har det norske Sjøforsvaret som ein av sine viktigaste kundar og har kontrakt for vedlikehald av ei rekkje av skipet deira, mellom dei spionskipet til E-tenesta, FS Marjata.

Salet til det russiske selskapet har fått massiv kritikk, og både opposisjonen og norske forsvarsekspertar har karakterisert det som ein stor tryggingsrisiko.

