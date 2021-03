Fire av ti nordmenn vil ha strengare tiltak

innenriks

I februar svarte berre 59 prosent at dei støttar tiltaka som er innførte, og i den nyaste undersøkinga er støtta på same nivå, men no har direktoratet òg spurt om kvifor ein ikkje støttar tiltaka, skriv VG.

43 prosent av dei spurde i veke seks til åtte oppgir at dei ønskjer strengare tiltak som årsak. Nesten like mange meiner at innstrammingar kjem for seint.

Her er befolkninga noko delt sidan 26 prosent meiner vi ikkje bør ha strengare tiltak, medan 25 prosent er nøytrale.

Heile 58 prosent meiner at tiltaka for å hindre importsmitte er for dårlege.

94 prosent av deltakarane i undersøkinga oppgir at dei følgjer råd og retningslinjer frå styresmaktene, noko som har lege stabilt høgt sidan undersøkingane byrja i februar 2020.

(©NPK)