Dei raudgrøne svært skuffa over Hydro-sal av valseverk

– Det er skuffande at Hydro har vedteke å selje ut lønnsame og moderne verksemder på Karmøy og i Holmestrand. Det reduserer fellesskapets eigardelar i den grøne industrien vi i endå større grad skal leve av i framtida, seier Arbeidarpartiets leiar Jonas Gahr Støre til NTB.

– Arbeidarpartiet forventar at regjeringa gjer det klart gjennom representantane til staten i Hydros styre at arbeidsplassane på Karmøy og i Holmestrand må takast vare på, seier han.

Senterpartiet kallar avgjerda ein tung dag for norsk industri.

– Senterpartiet vil utfordre næringsministeren på kva ho kan gjere for å stanse salet og ikkje minst sikre at arbeidsplassane på anlegga i Karmøy og Holmestrand blir òg haldne oppe med nye eigarar, seier Geir Pollestad, som leier næringskomiteen på Stortinget.

Frp ikkje bekymra

Framstegspartiet meiner salet ikkje er ei gladsak, men minner om at norsk industri har god erfaring med amerikanske eigarar.

– Dette er sjølvsagt inga gladsak, men amerikanarar har eigd industri i Noreg i mange, mange tiår, og det har i all hovudsak vore ei solskinshistorie. La oss håpe at dette òg blir det og at dei gjer valseverka meir lønnsame, slik at arbeidsplassane der blir tryggare, seier Frps næringspolitiske talsmann Sivert Bjørnstad.

Raudt krev at staten går aktivt inn og stansar salet av verka på Karmøy og Holmestrand. Partiet fryktar at kjøparen på sikt vil kvitte seg med dei tilsette.

– Dessutan går verka med solide overskot! Det er berre absolutt ingen grunn til å risikere at eit utanlandsk oppkjøpsfond får kloa i verka og slaktar dei, seier partileiar Bjørnar Moxnes.

Nybø vil ikkje gripe inn

Næringsminister Iselin Nybø (V) vil ikkje overprøve Hydros avgjerd om å selje valseverka på Karmøy og Holmestrand.

– Eg registrerer at Hydro ikkje lenger ser seg tent med å ha valsa produkt som ein del av porteføljen. Dette er ei avgjerd som er fatta av styret. Som eigar respekterer eg rollefordelinga mellom styret og eigar. Det er styret som har ansvaret for å forvalte selskapet. Dette er prinsipp som det er brei politisk semje om, seier ho.

Nærings- og fiskeridepartementet eig 34,3 prosent av Norsk Hydro ASA. Folketrygdfondet har 5,3 prosent av aksjane.

