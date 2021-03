Bergen vil ikkje ha strengare tiltak

innenriks

– Vi følgjer veldig tett med på situasjonen ved Rothaugen, men akkurat no ser vi ikkje behovet for å stramme inn i Bergen, seier byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) til Bergensavisen.

Årsaka til at regjeringa varslar nye innstrammingar, er eit ønske om å få ned R-talet på landsbasis til under 1. No er R-talet berekna til 1,3, medan det i Bergen ligg på 0,7.

– Men gjer regjeringa innstramming i dei nasjonale tiltaka, er vi bundne av det, seier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen til Bergens Tidende.

Både byrådsleiaren og smittevernoverlegen understrekar at situasjonen kan snu fort.

I Bergen er det registrert 18 nye smitta det siste døgnet, 11 fleire enn dagen før. Snittet den siste veka ligg på 9 smitta per dag.

(©NPK)