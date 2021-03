Ap: Openberre svakheiter ved lønnsstøtta til regjeringa

innenriks

– Høgreregjeringa gjer ikkje nok for å forhindre utbytting av tilsette i bedriftene: gamle permitterte inn, nye permittere ut. Det er feil og vil ikkje få Arbeidarpartiets støtte i Stortinget, seier finanspolitisk talsperson Eigil Knutsen i Ap.

Han seier det no må komme på plass ei lønnsstøtteordning for å folk tilbake i arbeid, men at det foreslåtte tiltaket til regjeringa har openberre svakheiter. Den forhindrar ikkje at selskap kan permittere andre tilsette, meiner han. Han viser til at fleire selskap allereie har utnytta kriseordningane og betalt utbytte til eigarane sjølv om dei har sagt opp tilsette og motteke krisestøtte.

– Dette er ein forspilt sjanse frå Sanner. Krisepengar skal redde dei tilsette, ikkje aksjonærane. Meir fleksibilitet for bedriftene viser at Sanner har misforstått igjen, seier Knutsen.

