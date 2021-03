307 nye smittetilfelle i Oslo siste døgn

innenriks

Det er samtidig det høgaste talet smittetilfelle i Oslo på eit døgn sidan pandemien starta. Den førre rekorden vart sett 27. februar då talet var 245.

Talet på smittetilfelle er 162 meir enn gjennomsnittet dei førre 14 dagane, som var på 145 smitta per dag.

Talet på smitta siste døgn er 168 fleire enn dagen før. Same dag førre veke vart det registrert 231 smittetilfelle.

Byrådsleiar Raymond Johansen sa torsdag at han ventar svært høge smittetal i hovudstaden dei neste dagane, etter at rekordmange testa seg onsdag.

– Høge testtal gjer at vi fangar opp meir smitte, og eg ventar svært høge smittetal. At så mange testar seg, betyr at vi klarer å fange opp meir smitte, isolere dei som er smitta, og setje folk i karantene. Dermed aukar sjansane for å slå ned smitten, sa Johansen.

Ein del av tala kjem av etterregistrering av tilfelle som ikkje kom med onsdag, ifølgje VG. Då var talet på registrerte tilfelle 139.

Grorud bydel har det høgaste smittetrykket. Der er det no 581 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Alna bydel har andreplassen med 522 og Stovner er på tredjeplass med 504 smitta per 100.000.

Det lågaste smittetrykket finn vi i Ullern og Nordre Aker med 168 og 190 smitta per 100.000.

(©NPK)