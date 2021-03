Økokrim ankar dom for kastrering av gris til Høgsterett

innenriks

Borgarting lagmannsrett dømde i februar den 49 år gamle mannen til 24 dagars fengsel på vilkår og 20.000 kroner i bot for to tilfelle at kastrering i strid med dyrevelferdslova og forskrifta om svinehald.

Det er nesten ei halvering av dommen han fekk i Fredrikstad tingrett i september i fjor, då mannen vart dømd til fengsel på vilkår i 45 dagar og 20.000 kroner i bot.

No ankar Økokrim dommen frå lagmannsretten til Høgsterett.

– Vi meiner det er viktig at Høgsterett ser på kva som er korrekt straffenivå for denne typen lovbrot, seier påtaleansvarleg i saka, konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl, i ei pressemelding.

Bache Dahl seier at Økokrim ikkje er samd i det straffenivået lagmannsretten har konkludert med.

– Vi er skuffa over utfallet og konklusjonen i lagmannsretten. Vi meiner handlingane er alvorlege og fortener ei strengare straff.

Den eine kastreringa vart vist i NRKs Brennpunkt-dokumentar «Griseindustriens hemmeligheter», der bonden kastrerte ein gris utan bedøving.

(©NPK)