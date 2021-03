Venninnene hevdar IS-tiltalt kvinne var desperat etter å komme seg heim

innenriks

To vitne, som begge er venninner av kvinna som står tiltalt for deltaking i ein terrororganisasjonen, fortalde i avhøyr med politiet at dei hadde sporadisk kontakt med tiltalte den første perioden etter at ho kom til Syria tidleg i 2013. I avhøyr med politiet gir begge uttrykk for at den 30 år gamle kvinna snart angra djupt på at ho hadde slutta seg til ektemannen, den norsk-chilenske framandkrigaren Bastian Vasquez.

– Ho verka litt desperat. Ho ville finne ein veg ut, uansett kva, sa ein av dei, ei 27 år gammal kvinne som vart kjend med tiltalte på den felles arbeidsplassen deira.

Det var tilsynelatande ei oppfatning i vennekrinsen at den då 22 år gamle kvinna var «blind av forelsking», ifølgje henne. Ho opplevde tiltalte som ei litt tullete jente med interesse for utsjånad, hår og sminke. Det endra seg då ho drog til Syria og flytta inn hos ektemannen i den syriske Idlib-provinsen.

Derfrå skal ho ha gitt uttrykk for at ho hadde vorte underlagd streng kontroll, at ho ikkje fekk gjere som ho ville, og at ho ikkje kunne snakke fritt, sidan han sjekka meldingane og mobiltelefonen hennar.

Bad om hjelp

Tiltalte skal etter ein kort periode i Syria ha gitt uttrykk for overfor begge venninnene at ho ønskte seg heim til Noreg, og bad om hjelp til å få det til. Ingen av dei var til vidare hjelp, ifølgje vitnemåla deira. Den no terrortiltalte 30-åringen vart verande i Syria til ho vart henta heim av norske styresmakter for eit år sidan.

– Eg kjende jo ingen som var i Syria lengre, så eg kunne ikkje gjere noko for å lette bekymringane hennar, sa det andre vitnet i avhøyret, som vart spelt av i retten torsdag.

– Ho ville vite om korleis ho kunne få nødpass frå ambassaden i Tyrkia. Men samtidig sa ho at reisa frå Syria til Tyrkia uansett ville vere farleg dersom ho reiste utan ein mann, sa 27-åringen.

Begge kvinnene bur i Sverige og har fleire gonger vore i kontakt med kvarandre i samband med at Politiets tryggingsteneste (PST) kalla dei inn til bevisopptak via videolink.

I avhøyra som vart spelte av i retten torsdag, forklarer kvinnene seg nokså likelydande om kontakten sin med tiltalte i Syria og kva ho formidla til dei om livet der nede. På direkte spørsmål frå politiet medgav det siste vitnet at ho òg hadde vore i kontakt med venninna det siste døgnet før avhøyret.

Ho forsikra at dei ikkje snakka om innhaldet i saka eller kva spørsmål politiet hadde stilt.

– Venta seg romantikk

– Eg fekk inntrykk av at ho (tiltalte red.mrk.) angra nesten med ein gong ho kom til Syria. Det var ikkje på nokon måte slik ho hadde venta. Eg trur ho eigentleg såg for seg at det skulle bli romantisk, at ho skulle på ei slags bryllaupsreise. Men han var ute heile tida, og ho sat heime og kjeda seg, sa den siste venninna.

Ho hevda ho ikkje kjende til kva organisasjonar venninna og Bastian Vasquez var med i, at dei ikkje hadde snakka om Nusrafronten eller IS, eller at ho fekk vite kva Vasquez dreiv på med når han var ute.

– Nei, vi snakka om privatlivet hennar, korleis ho hadde det og om barna. Vi snakka ikkje politikk i det heile. Eg er ingen politisk person, sa venninna.

Ho stadfesta at tiltalte flikk fornya håp og ønske om å rømme Syria etter at Bastian Vasquez døydde då bombefabrikken han jobba i, eksploderte i april 2015.

Dette kunne vere høvet ho hadde venta på, forklarte tiltalte, som likevel måtte sjå at vindauget vart lukka sidan ho ikkje hadde nokon til å hjelpe seg ut av den strengt kontrollerte byen ho budde i, og vidare til grensa mot Tyrkia.

– Då han døydde, ville ho ut endå meir enn før. Han var jo død og kunne ikkje hindre henne, viss du skjønner. Men ho hadde inga moglegheit, sa venninna

