Umogleg for mange å gi omsorg under pandemien

Ei ny, nasjonal undersøking frå Helsedirektoratet viser at dei pårørande som brukte mest tid på omsorg frå før, også ytte mest under pandemien. Dei fleste av desse er pårørande til barn under 18 år.

Av dei som vanlegvis bruker over 20 timar i veka på omsorg, svarer nesten halvparten at dei har gjort endå meir det siste året. Forskarane bak undersøkinga trur ei mogleg forklaring kan vere at dei har hjelpt sine kjære med tenester som forsvann under pandemien.

Stengde sjukeheimar

Men det har ikkje vore like lett for alle å gi hjelp. Meir enn halvparten av dei spurde svarer at alle restriksjonane har gjort det vanskelegare å gi omsorg til dei som bur på institusjon.

Spesielt har dette gått utover pårørande til folk med demens, og barnebarn som vil hjelpe besteforeldra sine, ifølgje Helsedirektoratet. Mange sjukeheimar har vore nøydde til å ha så strenge reglar at det har vorte umogleg å gi omsorg.

Medan 36 prosent av dei pårørande til institusjonsbebuarar gir mindre hjelp under pandemien, gjeld det berre 9 prosent av pårørande til nokon som bur heime.

Samvitet gneg

Eldreombodet, som vart oppretta sist sommar, har fått mange førespurnader dei siste månadene. Det er ikkje mange sjukeheimsbebuarar som tek direkte kontakt sjølv, men det kjem tilbakemeldingar både frå tilsette og pårørande.

– Mange blir prega av samvitsnag fordi dei ikkje har fått vore hos foreldre og besteforeldre, seier eldreombod Bente Lund Jacobsen til NTB.

Ho fortel om ei ung mor som var lei seg fordi barna hennar ikkje lenger kunne hugse oldeforeldra.

– Når du er to–tre år, er eitt år lang tid! Vi har òg veldig mange historier frå eldre som saknar sine pårørande, seier Jacobsen.

Mange forstår ikkje kvifor dei ikkje får besøk lenger. Dei hugsar kanskje ikkje så godt, men veit at det pleier å skje nokre faste ting gjennom veka.

Å bli høyrt er ei lette

Mange pårørande fortel om stor lette når helsevesenet trur at dei òg kan ha løysingar på korleis noko bør gjerast rundt den som er sjuk.

– Medverknad i utforming av tenestetilbodet er ein lovfesta rett og har ofte stor betydning både for brukarar, pasientar og pårørande, seier avdelingsdirektør Johnny Advocaat-Vedvik i Helsedirektoratet.

Av dei næraste pårørande svarer berre rundt éin av tre at dei får medverke i utforminga av tenestetilbodet.

– Her har vi eit forbetringsområde, innrømmer Advocaat-Vedvik.

Eldreombod Bente Lund Jacobsen er ikkje imponert over tala og seier det absolutt ikkje er godt nok.

Ho peikar dessutan på at heile 14 prosent av dei pårørande har måtta oppsøkje helsehjelp som følgje av jobben dei gjer. Mange kuttar også i stillingsprosenten eller sluttar i jobb for å vere pårørande.

– Dei fortener heider. Men mest av alt treng dei å sleppe å vere koordinator.

Opne opp igjen, ber ombodet

Alle ventar på at pandemien skal vere over, men framleis står det minst att nokre månader. Eldreombodet har bede Helse- og omsorgsdepartementet om at det no blir opna meir opp på sjukeheim der bebuarane er ferdig vaksinert.

– Folk har vore tolmodige. No må vi få inn igjen kulturtilboda. Ei preike, for dei som vil høyre det, eit songkor, kanskje nokon som steikjer vaflar, det betyr så mykje, seier Jacobsen.

Kanskje er det òg på tide at besøksvertar frå til dømes Røde Kors får komme inn igjen på sjukeheimane.

– Eg håpar og trur at nokon alt har starta eller snart opnar meir opp for besøksvertar. Det er fleire frivillige organisasjonar som tilbyr dette. Nokre eldre seier «vi vil heller døy av korona enn av einsemd». Det er den triste bodskapen, avsluttar ho.

