Styret i Bank Norwegian ber eigarane vente på svensk tilbod om oppkjøp

Nordax bank offentleggjorde bodet på 95 kroner per aksje torsdag morgon, noko som straks førte til at kursen gjekk opp for eigarskapen til Bank Norwegian, Norwegian Finans Holding. Ved 13-tida hadde kursen svinga seg opp 21 prosent sidan børshandelen starta og låg like under 99 kroner.

I ei børsmelding torsdag skriv Norwegian Finans Holding at dei ber eigarane avstå frå å selje aksjane sine til styret har gitt sine tilrådingar. Styret skriv vidare at dei vil opplyse om utviklinga fortløpande.

Bank Norwegian vart i si tid starta av Norwegian, men flyselskapet selde seg ut i august 2019 for 2,2 milliardar kroner. I dag er dei største eigarane av banken Nordic Capital Fund og det finske selskapet Sampo Oyj og gjennom det heileigde Jersey-registrerte selskapet Cidron Xingu Ltd og Folketrygdfondet og dessutan ei rekkje mindre aksjonærar.

Fleire av aksjeeigarane stiller seg derimot avventande til tilbodet frå Nordax.

Investor Torstein Tvenge seier til E24 at han meiner bodet på aksjane burde lege mellom 110 og 120 kroner. Ein annan eigar, det belgiske hedgefondet Treetop, seier via forvaltaren sin, Jacques Berghman, til Finansavisen at bodet burde lege på minst 250 kroner.

Folketrygdfondet er meir avventande til tilbodet.

– Vi ser at bodet er annonsert i dag tidleg. Vi vil no setje oss inn i det og gjere vår vurdering, seier aksjedirektør Nils Bastiansen i ei fråsegn.

