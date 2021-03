Sola-ordførar ber om vaksinesamarbeid med Israel

innenriks

– Israel ligg langt føre Europa og verda i vaksinasjonen, og om kort tid vil befolkninga vere fullvaksinert. Då er det grunn til å tru at dei vil ha ein god del vaksinar til overs, seier Sola-ordførar Tom Henning Slethei (Frp) til Stavanger Aftenblad.

Han har no sendt eit brev til ambassadør Alon Roth. Ordføraren veit ikkje om han har moglegheit til å handle vaksinar på eiga hand, men seier det ikkje skadar å sjekke. Han peikar òg på at Danmarks og Austerrikes statsministrar er i Israel denne veka for å sjå på moglegheitene for vaksinesamarbeid.

– Sola må gi frå seg vaksinar, medan andre, mellom dei Stavanger og Sandnes får behalde sine. Eg reagerer på at vi blir behandla ulikt i ein felles bu- og arbeidsmarknad. Noreg får gong på gong levert for få vaksinar, men regjeringa gir ikkje noko klart og tydeleg svar på kva dei gjer for å skaffe fleire. Då må vi sjølv gjere noko med saka, seier Slethei.

