Salet av reiser auka straks etter FHI og Høies gladmelding

innenriks

– Ja, reaksjonen kom svært raskt etter desse utsegnene. Det viser nok berre at det er eit stort reisesug hos mange nordmenn som saknar ferieturane sine til Syden djupt, seier kommersiell direktør Terje Berge i Finn Reise til Flysmart24.

Folkehelseinstituttets smitteverndirektør Geir Bukholm uttalte tysdag at han trur grensene kan opnast i slutten av mai når alle over 45 år etter planen har fått første dose med koronavaksine. Dagen etter sa Høie at eit slikt scenario ikkje er utenkjeleg.

Utanlandsreiser har vore rådd mot sidan Noreg stengde ned i mars i fjor. Reiserådet gjeld fram til 15. april, men kan bli forlengt.

