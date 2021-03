Regjeringa seier ja til dobbeltspor til Hønefoss

innenriks

– Her og no ryddar vi all tvil til side. Ringeriksbanen kjem, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til Aftenposten.

Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss er dermed det første og sikraste prosjektet i transportplanen for 2022–2033, ifølgje avisa.

Bygginga av dobbeltsporet starta truleg i 2024 eller 2025, og det er det statlege selskapet Nye vegar AS som får ansvaret.

– Ideen dukka opp tidleg i desember, under innspurten av arbeidet med NTP. Sidan har vi berre vorte tryggare på at ideen er god. Nokre føresetnader må på plass, men dette er det vi går for, seier Hareide.

Selskapet skal òg byggje ny E16 mellom Skaret i Hole kommune og Hønefoss. Fellesprosjektet skal etter planen koste 35,6 milliardar kroner.

Usikkert miljøtiltak

I slutten av januar konkluderte ein rapport frå Møreforsking og konsulentselskapet Marstrand med at prosjekteringa av Ringeriksbanen og ny E16 burde gjerast på nytt. Det er òg usikkert om banen er eit godt miljøtiltak, slo rapporten fast.

Natur og Ungdom påpeikar at Noreg treng fleire tog, men at regjeringa ikkje har prioritert rett.

– Det dei ikkje innser er at ei utbygging av E16 vil undergrave klimaeffektane av Ringeriksbanen som pendlaralternativ, seier Sandra Butoyi i Natur og Ungdom til NTB.

Venstre-leiar Guri Melby meiner derimot Ringeriksbanen legg til rette for klima- og miljøvennleg transport.

Forventar fleirtal

Hareide legg til at ingen andre transportformer kan konkurrere med reisetida for tog.

Med nytt dobbeltspor mellom Hønefoss og Sandvika blir reisetida til Oslo 30 minutt, og reisetida på Bergensbanen kan reduserast til under fem timar.

Regjeringa forventar òg fleirtal for bygging i Stortinget, spesielt fordi Frp i fjor foreslo ei liknande løysing for prosjektet.

– Ja, vi håpar å få gjort eit vedtak om dette før sommaren, seier statsminister Erna Solberg (H) til Aftenposten.

