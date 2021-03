Liten nedgang på Oslo Børs – men oljeprisen stig kraftig

innenriks

Bank Norwegian-eigar Norwegian Finans Holding vart dagens nest mest omsette aksje og steig ikkje mindre enn 22,62 prosent.

Ifølgje Dagens Næringsliv skaut aksjen fart etter nyheita om at svenske Nordax ønskjer å kjøpe forbrukslånsbanken for 17,8 milliardar kroner.

Equinor, som var det mest omsette selskapet torsdag, steig 1,09 prosent. Dei tre neste på lista over dei mest omsette selskapa gjekk alle i raudt. Hydrogenselskapet Nel fall 5,45 prosent, medan Norsk Hydro og Yara International fall høvesvis 2,69 og 1,92 prosent.

Flyselskapet Flyr, som har stige jamt etter den første dagen på børs måndag, sokk 4,17 prosent.

Ved 17.15-tida vart eit fat nordsjøolje omsett for 67,37 dollar, ein oppgang på 5,51 prosent. Ifølgje DN Investor kjem stigninga etter at Opec-landa møttest for å diskutere oljeproduksjonen framover.

Der er venta at dei vil vedta å auke produksjonen med mellom 1,3 og 1,5 millionar fat per dag. Så langt i år har oljeprisen stige med over 23 prosent, ifølgje E24.

På dei tonegivande europeiske børsane sokk Dax 30-indeksen i Frankfurt med 0,14 prosent. CAC 40-indeksen i Paris steig 0,04 prosent, medan FTSE 100-indeksen i London fall 0,37 prosent.

(©NPK)