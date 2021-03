Kyrkjebranntiltalt 29-åring dømd til fire år og to månaders fengsel

innenriks

Dommen frå Nord-Gudbrandsdal tingrett er dermed noko mildare enn aktor, politiadvokat Lars Rune Ringviks påstand på fem års fengsel, melder Gudbrandsdølen Dagningen.

Skadane på Dombås kyrkje vart først anslått til rundt 20 millionar kroner. Sakkunnige har under rettssaka antyda at reparasjonsarbeidet vil koste omkring 35 millionar kroner, men mannen er ikkje dømd til å betale erstatning.

Mannen har erkjent at han tende på Dombås kyrkje natt til 20. februar i fjor. Ein månad seinare, den 19. mars, prøvde han å tenne på Sel kyrkje, noko han òg har erkjent å stå bak.

I dommen blir det trekt fram som formildande at mannen erkjende begge eldspåsetjingane då politiet kom på døra hans i 21. mars i fjor. Han vart arrestert etter treff på fingeravtrykk som politiet fann på tennvæskeflasker i Sel kyrkje.

Ein vektar oppdaga brannen i Sel kyrkje og den vart sløkt før kyrkja frå 1742 vart påført nemneverdige skadar. Sakkunnige sa under rettssaka at om ikkje branntilløpet hadde vorte oppdaga ville den uerstattelege trekyrkja vorte totalskadd i løpet av minutt.

29-åringen er opphavleg frå Somalia, men har fått asyl i Noreg etter at han kom hit i 2015. Den dømde har forklart at han tende på kyrkjene i sinne over at ingen hadde vorte straffa for koranbrenninga i Kristiansand i november 2019.