Halden fører vidare dei strenge tiltaka

Bakgrunnen for å forlengje forskrifta til 18. mars er at det framleis er ein ustabil smittesituasjon, og at smittetala aukar i nabokommunane, opplyser Halden kommune i ei pressemelding.

Men det blir gjort éi endring: No blir det opna for utandørsaktivitetar og idrett for vaksne.

– Smittetala i Halden har vore lågare den siste veka, men ein kraftig reduksjon i testetala gjer at vi treng litt meir tid for å sjå kva veg smittetala går. Det er framleis utfordrande tider, og tala kan svinge frå veke til veke, seier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund.

Den britiske mutasjonen dominerer i Østfold.

