Flest misnøgde med skulehelsetenesta i nord

innenriks

Misnøya er størst i Troms og Finnmark, skriv Framtida.no. Halvparten av elevrådsleiarane der er misnøgde med tilgjenget til skulehelsetenesta.

Møre og Romsdal er det einaste fylket der alle elevrådsleiarane som har svart, seier at skulehelsetenesta har vore godt nok tilgjengeleg under pandemien.

På landsbasis svarer 61 prosent at tilbodet er godt nok eller veldig bra. 24 prosent seier at det er litt for dårleg eller altfor dårleg, medan 14 prosent veit ikkje.

I alt 196 av 340 elevrådsleiarar har svart på undersøkinga.

(©NPK)