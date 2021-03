Engelsk virusvariant kom til Noreg frå ti land

innenriks

Den nye virusvarianten kalla B.1.1.7 vart først meld frå England, men han kom òg til Noreg frå Polen, Dubai, Kosovo, Polen, Romania, Slovakia, Spania, Sverige og USA, skriv Aftenposten.

Så langt i år er det påvist 62 nye og ulike importtilfelle av denne varianten, ifølgje vekerapporten frå FHI. Det gjeld i dei tilfella smittesporarane til Folkehelseinstituttet har tilgang til reiseinformasjon.

I alt 43 av tilfella kom frå Storbritannia. Det kjem av at alle smitteprøver med reisande herfrå vart analysert grundig, ifølgje avisa.

Fem av tilfella kom frå Polen, medan det kom to frå både Dubai og Spania. Dei andre landa stod for eitt tilfelle kvar, medan to importtilfelle kom frå ukjent land, og tre kom frå Afrika. FHI har spesifisert kva land det gjeld.

