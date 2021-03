13.500 båtskadar vart melde inn i 2020

innenriks

– Vi så tidleg at salet av båtforsikringar gjekk kraftig opp i fjor vår. Korona, noregsferie og heimetid gjorde nok at mange oppfylte båtdraumen, seier fagsjef for båt i Frende Forsikring, Edmond Wold Gaulen.

Tal frå Finans Norge viser at talet på båtskadar auka med heile 25 prosent frå 2019 til 2020. Omtrent 13.500 båtskadar vart melde inn. I fjor betalte norske forsikringsselskap ut erstatningar på over 600 millionar kroner etter båtsmellar, skriv Frende Forsikring.

– Det er enorme tal, men utviklinga stemmer godt overeins med trenden vi såg hos oss òg, seier Wold Gaulen.

Forklaringa er mengda uerfarne førarar på sjøen, og dessutan at alle var i Noreg, meiner fagsjefen.

– Ferske båtførarar manglar gjerne erfaring med kart og navigering, og dessutan kjensla med når farten er for høg i gitte omgivnader. Grunnstøyting er blant dei vanlegaste skadane hos uerfarne førarar. Skrog- og motorskadar er klassikarar, seier han.

