Åsne Seierstad innrømmer feil i bok om IS-søstrer

– Eg skreiv at han vart straffa med døden av IS for drapet på sonen til Aisha Shezadi. Det stemmer ikkje, seier den prislønte forfattaren til Dagbladet.

Shezadi var Vasquez' andre kone.

Seierstad følgjer rettssaka mot den IS-tiltalte kvinna som no går føre seg i Oslo tingrett. Der har den tiltalte 30-åringen, som også var gift med framandkrigaren frå Skien, forklart at Vasquez døydde i ei sprengstoffulykke under bombeproduksjon.

Også Seierstad oppfattar det no slik og seier dei har fått stadfesta opplysningane.

– Han sat fengsla i to veker og vart deretter degradert frå å vere ein del av medieavdelinga i IS til å produsere eksplosiv. Etter nokre månader i den jobben vart han drepen i ein eksplosjon på fabrikken. Dette vil bli retta opp i eit neste opplag, seier ho.

«To søstre», som er historia om korleis to jenter frå ein somalisk familie vart radikaliserte og drog til Syria, var den mest selde boka i Noreg i 2016, då boka òg vann Brageprisen.

