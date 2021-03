Tetzschner meiner det er for tidleg å konkludere i Bergen Engines-saka

innenriks

Måndag slo forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) fast at salet av motorfabrikken Bergen Engines ikkje blir omfatta av sikkerheitslova og at reglane om eigarskapskontroll derfor ikkje kjem til bruk.

Tetzschner seier til BT/E24 at han ikkje oppfattar svaret frå Bakke-Jensen som «definitivt».

– Det har komme fram påstandar om faktiske forhold som eg er sikker på at Forsvarsdepartementet kjem til å sjå nærare på ut frå dei relevante føresegnene i sikkerheitslova, seier Tetzchner, som er første nestleiar i Stortingets utanriks- og forsvarskomité.

Bergensfabrikken har spesialisert seg på skipsmotorar som blir brukte av fleire norske marinefartøy, inkludert etterretningsskipet Marjata, og andre land i Nato.

Forsvarsministeren svarte på spørsmål frå stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp), som ville vite kva regjeringa gjer for å «forhindre at russiske aktører gjennom å kontrollere fabrikken får eierskap til strategisk norsk forsvarsteknologi».

Tidlegare har det komme fram at United Shipbuilding Corporation (USC) vil samarbeide med selskapet Transmashholding, som har inngått avtale om å kjøpe Bergen Engines. USC er den største produsenten av russiske marinefartøy og krigsskip og er på lista over selskap under sanksjonar frå USA.

– Vi undersøkjer alle sider ved denne saka grundig, og eg ønskjer ikkje å trekkje konklusjonar før vi har alle kort på bordet. Her er det både handelspolitiske, forsvarspolitiske og tryggingspolitiske omsyn som må vurderast, skriv Bakke-Jensen til BT/E24 via kommunikasjonssjefen sin.

