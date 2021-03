Sp ber regjeringa gjere greie for salet av Bergen Engines

innenriks

Det er i eit brev til Statsministerens kontor at Arnstad ber om at Stortinget får ei forklaring om salet av den mekaniske bedrifta, som har fleire oppdrag for Forsvaret, til russiske TMH International, skriv E24.

Det har vekt oppsikt og hausta kritikk frå fleire hald etter at det vart kjent at britiske Rolls-Royce har inngått avtale om sal av Bergen Engines til det russiske selskapet. I brevet skriv Arnstad mellom anna at «salget blottlegger strategisk viktig norsk forsvarsteknologi».

Bergen Engines har levert motorar til, og har vedlikehaldsavtalar med, fleire skip i Forsvaret mellom anna kystvaktskipa og forskingsskipet Marjata som blir nytta av etterretningstenesta.

– Sidan problemstillingar knytt til sikkerheitslova og dens bruk er av stor nasjonal betydning, og sidan saka ikkje er endeleg avklart, ber Senterpartiets stortingsgruppe regjeringa gjere greie for i Stortinget om korleis den vurderer og handterer det aktuelle salet av Bergens Engines AS, skriv Arnstad i brevet.

