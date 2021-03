Raudt vurderer mistillit mot forsvarsministeren etter Bergen Engines-salet

innenriks

– Viss det stemmer, slik vi har mistanke om, at dette er endå ei sak der privatisering og offentleg-privat samrøre truar den norske tryggleiken, må vi vurdere om vi framleis har tillit til statsråden, seier Moxnes til Bergens Tidende.

Moxnes meiner Bergen Engines-saka er ein konsekvens av at det over tid har vorte meir konkurranseutsetjing og privatisering i Forsvaret, og han krev alle fakta på bordet i ei forklaring for Stortinget.

– Salet av Bergen Engines må sjølvsagt stoppast, men Raudt ser svært alvorleg på dette og vurderer no kva andre tiltak som må gjerast for å ta eit oppgjer med den feilslåtte privatiseringspolitikken til regjeringa, seier Raudt-leiaren.

Det har vekt oppsikt og kritikk frå fleire hald at det britiske selskapet Rolls-Royce har inngått avtale om sal av den mekaniske bedrifta Bergen Engines til eit russisk selskap.

Bergen Engines har levert motorar til og har vedlikehaldsavtalar med fleire skip i Forsvaret, mellom anna kystvaktskipa og spionskipet Marjata.

Frå før av har Christian Tybring-Gjedde i Frp sagt at han vurderer mistillit i saka.

– Situasjonen vi no står overfor, er svært alvorleg og kan i verste fall svekkje beredskapen vår og skade relasjonane til forbundsfellane våre, skreiv Tybring-Gjedde til Bergens Tidende i slutten av februar.

– Eg ser ikkje bort frå at alvorsgrada og tyngda av denne saka kan tvinge fram eit mistillitsforslag, uttalte han vidare.

Onsdag gjekk Senterpartiet ut og kravde ei forklaring om salet i Stortinget, slik Raudt no òg gjer.

