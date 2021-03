Raudt krev Irak-svar frå regjeringa

innenriks

Minst 22 iranske militssoldatar vart førre veke drepne i eit amerikansk angrep i Syria. USA stadfesta at det var dei som stod bak angrepet, og opplyste at det skjedde i samråd med allierte.

Mykje tyder på at det amerikanske angrepet skjedde frå fly- og dronebasen Ain al-Asad vest i Irak, der norske styrkar er stasjonerte.

Basen vart i morgontimane onsdag utsett for eit rakettangrep, truleg eit svar på det amerikanske angrepet i Syria.

Raudt krev no svar frå regjeringa om Noreg vart konsultert før det siste amerikanske angrepet mot iranske mål i Syria, og om angrepet skjedde frå flybasen som blir vakta av soldatar frå Telemark bataljon.

Operasjon mot IS

Dei norske styrkane inngår i Operation Inherent Resolve (OIR), den USA-leidde koalisjonen som sidan 2014 har hjelpt Irak med å kjempe mot den ytterleggåande islamistgruppa IS.

Rundt 70 norske soldatar deltok på det meste i opplæringa av irakiske regjeringsstyrkar, men opplæringa vart stansa i fjor som følgje av koronapandemien. Rundt 30 soldatar er no igjen og bidreg ifølgje Forsvaret med sikring av Ain al-Asad-basen.

Det verkar noko uklart korleis USAs angrep mot sjiamuslimsk, iransk milits i Syria, som kjempar på president Bashar al-Assads side, fell innanfor mandatet til OIR, som er å kjempe mot sunnimuslimske IS.

Hemnangrep

Basen vart òg utsett for eit rakettangrep i januar i fjor, openbert som hemn for at USA få dagar tidlegare hadde likvidert den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad.

MQ-9 Reaper-dronen som drap Soleimani vart send frå Ain al-Asad-basen.

Noreg vart ikkje konsultert før drapet på Soleimani, noko Raudt-leiar Bjørnar Moxnes den gong karakteriserte som «en uakseptabel likegyldighet til norske soldatliv fra USAs side».

Over 30 amerikanske soldatar fekk diagnosen traumatisk hjerneskade etter rakettangrepet i januar 2020, men ingen av dei rundt 70 norske soldatane som då var på basen, vart såra.

Fordømde ikkje

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) fordømde aldri likvideringa av Qasem Soleimani, som ifølgje FNs spesialrapportør for utanomrettslege avrettingar, Agnès Callamard, var ulovleg.

Søreide opplyste den gong at ho ikkje kjende bakgrunnen for aksjonen til amerikanarane, men at Noreg hadde bede USA om meir informasjon om dette. Det er ikkje kjent om Noreg i ettertid fekk slik informasjon og kva han i så fall inneheldt.

