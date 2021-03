Raudt har samla inn 1,5 millionar kroner til valkampen

innenriks

Sidan september har partiet samla inn over 1,5 millionar kroner, opplyste partisekretær Benedicte Pryneid Hansen på ein pressekonferanse torsdag, dagen før landsmøtet til partiet går av stabelen.

Over 5.000 personar har bidrege i kronerullinga det siste året.

– Førre veke sette vi mål om å få inn 200.000 kroner på éin dag. Det kom inn over ein halv million kroner frå om lag 1.800 enkeltgivarar, seier Hansen, som slår fast at for Raudt er årets valkampbudsjett rekordstort.

Store ambisjonar

– Det er jo ikkje noko i forhold til dei etablerte partia. Men er det noko dette partiet har vist, er det at vi kan få til veldig mykje for veldig lite, sa ho.

Med eit dobla tal lokallag og ei tredobling av medlemsmassen sidan førre stortingsval er Raudt inne i ei veldig god utvikling, slår ho fast.

– Vi har vakse mest av alle parti på Stortinget. Raudt er eit heilt anna parti i dag enn ved førre stortingsval, seier Hansen.

Raudts ambisjon er å tredoble oppslutninga, frå 2,4 prosent i 2017 til 7,2 prosent i år. På månadssnittet av meiningsmålingane har partiet hamna over sperregrensa i 24 av dei siste 27 månadene,

– Vi ligg an til å gjere eit rekordval, seier Hansen.

Ikkje i bakevja

Partileiar Bjørnar Moxnes slår fast at politikken til partiet ikkje har hamna i bakevja på grunn av koronapandemien.

– Sånn er det ikkje. For oss har pandemien demonstrert dei store forskjellane i Noreg. Regjeringa har aust ut milliardar av kroner til kapitalistar, men vore veldig motvillig til å styrkje rettane til arbeidsfolk, seier han.

På landsmøtet skal partiet vedta eit nytt arbeidsprogram.

– Dette er eit program med éin raud tråd, korleis ein kan få ned dei økonomiske og geografiske forskjellane i Noreg, seier nestleiar Marie Sneve Martinussen.

Klimarettferd

I programmet går Raudt òg inn for eit tydeleg standpunkt i klimapolitikken.

– Vi må ha ein rettferdig klimapolitikk som både får ned utsleppa og forskjellane, samtidig som vi skaper nye jobbar, seier nestleiaren.

Blant stridstemaa på landsmøtet er næringspolitikken til partiet, rovdyrpolitikk, ruspolitikk og spørsmålet om eggdonasjon.

Blant Raudts medlemmer er det òg eit stort engasjement for gratis tannhelse.

– Eg veit ikkje om det er fordi medlemmene våre har dårlegare tenner enn andre folk, eller fordi det er heilt ulogisk at tennene ikkje skal vere ein del av kroppen. Men dei tusenlappane som tannlegane ber om, blir stadig vanskelegare for stadig fleire, seier Martinussen.

