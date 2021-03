Private brev frå kong Haakon under andre verdskrigen blir offentleggjorde

innenriks

Mange av breva og sider frå personlege dagbøker er hittil ukjende for allmenta, skriv NRK.

Breva og dagboksidene er nokre av dei i alt 200.000 dokumenta som Arkivverket gjer tilgjengelege på nettsidene sine fredag 9. april, datoen då tyskarane invaderte Noreg i 1940.

Historieinteresserte kan då lese gjennom dagbøkene til mellom andre Noregs justisminister og forsvarsminister, som reiste i eksil i London då krigen kom. Private brev mellom kong Haakon og regjeringa blir òg tilgjengelege.

– Det er all grunn til å ha store forventningar, anten ein er historikar, forfattar, journalist eller ein som berre er interessert i krig og okkupasjon, seier historikar Guri Hjeltnes, som er leiar for HL-senteret – Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter.

