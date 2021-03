Over fire milliardar i skjulte formuar meldt til Skatteetaten

innenriks

I tillegg tok 212 personar kontakt med etaten for å melde om uoppførte inntekter og formuar i året som gjekk.

– Størstedelen av sakene gjeld økonomiske forhold i utlandet. At vi får meir informasjon frå andre land gjer det vanskelegare å skjule verdiar i utlandet, seier skattedirektør Nina Schanke Funnemark i ei pressemelding.

Frivillig retting, også kjent som skatteamnesti, gjer at personar kan melde frå om formue og inntekt som tidlegare ikkje er gitt opp til Skatteetaten. Folk slepp dermed tilleggsskatt og mogleg politimelding, men må betale skatten dei skuldar pluss renter.

Schanke Funnemark seier det varierer kven som ber om frivillig retting.

– Det kan vere kven som helst, men vi ser at det i større grad handlar om at mange ikkje kjenner til regelverket og melder frå når dei oppdagar at verdiane ikkje berre er skattepliktige i det landet ein har eigedom eller ein konto, seier ho.

Sidan 2007 har nærare 4.000 personar kontakta Skatteetaten gjennom denne ordninga. Til saman er summen på innmelde beløp over 80 milliardar kroner i formue og om lag 3 milliardar i inntekt.

(©NPK)