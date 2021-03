Ordførarar i Finnmark vil ha russisk Sputnik-vaksine

innenriks

Fleire ordførarar i Finnmark svarer på spørsmål frå NRK at dei meiner Noreg burde kunne ta i bruk den russiske vaksinen dersom den blir godkjend av det europeiske legemiddelkontoret EMA.

Fungerande ordførar Pål Gabrielsen (SV) i grensekommunen Sør-Varanger meiner situasjonen med at kommunar blir sette opp mot kvarandre på grunn av mangel på vaksinar er uheldig.

Gabrielsen meiner det kunne vore løyst ved at Noreg hadde teke kontakt med Russland for å få tilgang til Sputnik-vaksinen. Han viser til at kommunen allereie har eit godt samarbeid mellom lokale og nasjonale russiske styresmakter

– Det ville vore ein naturleg del av vurderinga vår om vi ville teke inn Sputnik V-vaksinen. Og utan at eg skal seie noko utfallet på førehand, så trur eg nok at vi ville teke den inn, seier Gabrielsen.

Hammerfest-ordførar Marianne Sivertsen Næss (Ap) skriv til NRK at ho skulle ønske det var tilgang til fleire vaksinar. Senterpartiets Marit Arnstad seier til Klassekampen at ho meiner Sputnik V er god kandidat for å sikre Noreg fleire vaksinar.

