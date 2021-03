Listhaug meiner Noreg burde bli med Danmark til Israel på vaksinejakt

innenriks

Danmarks statsminister Mette Frederiksen reiser torsdag til Israel for å diskutere samarbeid med statsminister Benjamin Netanyahu og statsministeren i Austerrike, Sebastian Kurz.

Frederiksen seier ho er open for at Danmark kan byggje vaksinefabrikkar i samarbeid med Israel.

Til VG seier Listhaug at både statsministeren og helseminister Bent Høie (H) no må hekte seg på i kampen om å sikre nordmenn vaksinar så fort som mogleg.

– No er det på tide at Høie vaknar, og at vi blir med i eit samarbeid med Israel. Dei har veldig gode resultat frå vaksinasjonen sin av befolkninga, og eg er sikker på at Noreg vil få store fordelar av å samarbeide med dei både kortsiktig og langsiktig, seier Listhaug.

Men helseminister Høie seier at det ikkje er aktuelt med nokon Israel-tur.

– Godkjende vaksinar som eventuelt er til sals no, er vaksinar som ikkje vil bli produserte før Noreg er ferdige med å vaksinere den vaksne befolkninga. Vi har allereie har inngått avtalar som inneber at vi kan vaksinere den vaksne befolkninga tre gonger, seier Høie til avisa.

Han seier at Noreg, som Danmark og resten av EU, ønskjer å få vaksine til befolkninga raskast mogleg, men at det ikkje er slik at nokon land no sit på godkjende vaksinar som dei ikkje sjølv treng, og som dermed er tilgjengelege for Noreg.

(©NPK)