IS-tiltalt kvinne fryktar konsekvensane av å ha samarbeidd med politiet

innenriks

– Ho har samarbeidd med Politiets tryggingsteneste og ho har teke uttrykkjeleg avstand frå IS. Etter å ha levd under IS i lang tid er ho godt kjent med korleis ei slik avstandstaking blir møtt, seier advokat Nils Christian Nordhus til NTB.

Klienten hans avslutta onsdag formiddag forklaringa for Oslo tingrett, etter gjennom to rettsdagar å ha fortalt historia si frå livet under IS i Syria. Ho drog nedover som 22-åring for å slutte seg til den norsk-chilenske framandkrigaren Bastian Vasquez – islamisten ho etter nokre månaders flørt hadde gifta seg med over internett berre veker før ho drog.

Etter sju høgdramatiske år, og seks av dei i IS-kontrollerte område, vende ho tilbake til Noreg. Norske styresmakter sørgde for å redde henne ut av al-Hol-leiren, der ho var internert saman med dei to små barna sine.

– Ho kunne ha nekta å forklare seg då ho kom heim og vart lagt inn på Ullevål sjukehus, men har valt å dele heile historia si med PST. Ho er klar på at det har ei kostnadsside, seier Nordhus, som verken vil stadfeste eller avkrefte at det er sett i verk tryggingstiltak rundt kvinna etter at ho vart lauslaten frå varetekt.

– Eg er redd

– Eg har sete inne i eit heilt år og ikkje fått snakka med så mange andre enn familien. Men eg er redd. Både for å bli sett på som ein tystar og som ein fråfallen, svarte den no 30 år gamle kvinna på spørsmål frå tingrettsdommar Ingemar Nestor Nilsen heilt avslutningsvis i forklaringa.

Han stilte spørsmål rundt tryggingssituasjonen hennar i lys av det utstrekte samarbeidet ho har hatt med Politiets tryggingsteneste (PST) etter at ho vart henta ut av al-Hol-leiren. Ho har gitt til saman elleve avhøyr i løpet av 12–13 avhøyrsdagar, og forklart seg grundig og detaljert om si eiga sak, men òg om forhold som ligg utanfor dei konkrete spørsmåla som blir behandla i Oslo tingrett.

– Det er problematisk. Det miljøet godtek ikkje at du snakkar med politiet i det heile, sa tiltalte, som no seier ho tek avstand frå IS og den ytterleggåande tolkinga av islam.

Ho ønskjer å ta opp att kontakten med barna og familien, og dessutan halde fram studiane ho hoppa av då ho vart med i miljøet i og rundt Islam Net og Profetens Ummah i 2011.

Nordhus understrekar at kvinna har vorte godt vareteken under varetektsperioden. I eit intervju med NTB før straffesaka kom opp, uttalte han at han har «tillit til at PST foretar de nødvendige vurderinger opp mot dette» (tryggingssituasjonen hennar, red.mrk.).

Fortalde ikkje familien

Den tiltalte kvinna har fortalt i retten korleis ho måtte tole hyppig vald, seksuelle overgrep og svært avgrensa rørsle- og kommunikasjonsfridom i dei over to åra ho levde med Bastian Vasquez i Syria. Likevel formidla ho ikkje på noko tidspunkt til sin eigen familie i Noreg eller til familien til Vasquez noko om forholda ho levde under.

At ho byrja å ønskje seg heim berre månader etter at ho kom til Syria, og at ho i åra etterpå gjorde seg betydelege anstrengingar for å rømme frå krigen og landet, er ein bjelke i forsvaret hennar. Ho nektar straffskuld mellom anna fordi ho hevdar å ha vorte halden tilbake med tvang og reelt sett ikkje hadde noko anna val enn å bli verande.

Då Vasquez døydde medan han produserte bomber for IS, var det faren hans som gav henne råd og hjelp då ho prøvde å komme seg ut.

– Dei hadde akkurat mista sonen sin, som dei framleis elska. Dei hadde eit godt forhold til han før han endra seg, svarte kvinna på spørsmål om kvifor ho ikkje fortalde faren kva Vasquez hadde utsett henne for.

Når det gjaldt sin eigen familie, påpeika ho at ho ikkje nemnde noko om forholda i den syriske heimen sin fordi ho ikkje ville bekymre foreldra og fordi dei ikkje kunne vere der for å hjelpe henne.

(©NPK)