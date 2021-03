Harstad forlengjer og utvidar lokale tiltak etter treningssenterutbrot

innenriks

Dette betyr mellom anna at vidaregåande skular i kommunen går over til raudt tiltaksnivå, og at det blir innført full skjenkestopp. I tillegg blir det innført eit tak på ti deltakarar på livssynssamlingar, kurs og konferansar, og det blir ikkje lenger lov å drive organisert barne- og ungdomsidrett, skriv Harstad Tidende.

Tiltaka gjeld fram til 17. mars, og det gjeld òg forlenginga av eksisterande kommunale tiltak.

Alle som har vore på treningssenteret Family Sports Club på ei rekkje tidspunkt førre veke om å teste seg. Mange skal òg gå i karantene.

