Høgsterett er i gang med saka om ulvejakta

Partane som møter i Høgsterett, er Staten ved Klima- og miljødepartementet, som har partshjelp av Norges Bondelag, Norskog, Noregs Skogeierforbund og Utmarkskommunenes Sammenslutning, og WWF Verdsnaturfondet.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) har sagt at han ser fram til å få ei klargjering frå Høgsterett.

– Staten anka dommen til Høgsterett fordi vi meiner vedtaka om lisensfelling av flokkane Osdalen og Julussa er innanfor rammene i lova. Mange har sterke meiningar om kor mykje ulv vi bør ha i Noreg. Men uavhengig av om ein er for eller mot lisensfelling av ulv, må vi ha klarheit i kva for rettslege rammer som gjeld, seier han.

Begge sider hadde anka til Høgsterett dommen i Borgarting lagmannsrett der WWF fekk medhald når det gjeld to av tre av vedtaka om felling. Lagmannsretten meinte at vedtaka frå 1. desember 2017 og 7. februar 2018 om lisensfelling i Julussa- og Osdalen-revira og felling av tre ulvekvalpar i dei same revira var ugyldige. Men streifvedtaket frå 1. desember 2017 er gyldig, fastslo lagmannsretten.

No skal Høgsterett vurdere sakene på nytt. Behandlinga går i fem dagar frå onsdag 3. mars til tysdag 9. mars.

