Framleis fallande sjømateksport i februar

innenriks

Dermed held trenden frå januar med ein fallande sjømateksport fram, skriv Noregs sjømatråd i ei pressemelding.

– Sjølv med ein verdinedgang for sjømateksporten målt mot februar i fjor, ligg sjømateksporten i andre månad i år på eit historisk høgt nivå. Det er svært gledeleg, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) til NTB.

Ingebrigtsen seier at det har vore tett kontakt mellom styresmaktene og sjømatnæringa under pandemien, og at dialogen skal halde fram framover med sikte på å raskt løyse utfordringar som pandemien fører med seg.

Stor uvisse

I februar fall eksportverdien for dei fleste artar med unntak av kongekrabbe og sild når ein samanliknar mot den rekordsterke februar i 2020.

– Då var det historisk sett høge prisar for laks og torsk, og det var før pandemien slo til og reduserte omsetninga av sjømat i hotell og restaurantar globalt. Det må nemnast at biletet er nyansert og at det framleis er knytt stor uvisse til eksportutviklinga framover for enkeltarter, seier administrerande direktør Renate Larsen i Noregs sjømatråd.

Dei største marknadene for norsk sjømat i februar var Polen, Danmark og USA.

Sterk laksevekst til Kina og Italia

Laks hadde ein vekst mellom anna til Kina og Italia i februar. Til saman vart det eksportert 95.600 tonn laks til ein verdi av 5,4 milliardar kroner. Samanlikna med februar i fjor fall verdien med 306 millionar kroner.

– Då koronapandemien starta, var det Kina som først stengde ned samfunnet, noko som fekk ein stor konsekvens for lakseeksporten. I Europa var det Italia som vart hardast ramma i første fase av pandemien. Her førte frykta for smitte til eit fall i etterspurnaden etter laks. I februar i år var det nettopp desse to marknadene som viste sterkast vekst i verdi for lakseeksporten, seier sjømatanalytikar Paul T. Aandahl i Noregs sjømatråd.

Ny klippfisk-marknad

Elles var det eit fall i verdien for torsk med 412 millionar kroner og frosen torsk med 131 millionar kroner.

Rapporten til Norsk sjømatråd viser òg at det har oppstått ein ny marknad for klippfisk.

– Vi har rekordvolum til Den dominikanske republikk, som for første gong er det landet med høgast import av klippfisk frå Noreg, seier sjømatanalytikar Eivind Hestvik Brækkan.

(©NPK)