Forbruksgjelda til nordmenn fall med 1,5 milliardar kroner i februar

– Det er det lågaste vi har registrert sidan vi byrja å måle tal, seier dagleg leiar Egil Årrestad i Gjeldsregisteret til Finansavisen.

Sidan det første koronatilfellet vart oppdaga i Noreg for eitt år sidan, er forbruksgjelda til nordmenn redusert med heile 20 milliardar kroner.

Årrestad trur innføringa av gjeldsregistera og strengare krav til utlånspraksisen i bankane har betydd ein del. Men koronasituasjonen er òg ei viktig forklaring.

– Det er openbert at den vedvarande koronasituasjonen med lågare forbruk, uvisse og økonomiske utfordringar for mange, medfører redusert pengebruk og framleis nedgang i forbruksgjelda, seier Årrestad.

Forbrukarminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) seier til NTB at tala er veldig gledelege.

– Etter over 20 år med aukande forbruksgjeld ser vi no ein reduksjon. Regjeringa har fått på plass nye lånerestriksjonar og gjeldsregister som gjer at bankar kan sjekke kor mykje forbruksgjeld personar har før ein gir ny kreditt. Dette ser ut til å ha hatt god effekt og det er eg glad for.

Han opplyser at regjeringa no jobbar med å ruste opp gjeldsordningslova og målet er at det skal gå raskare å komme i gang med gjeldsordning.

(©NPK)