FHI: Aukande smittespreiing – Oslo og Viken dreg tala opp

Smittetrenden har vore aukande sidan 1. februar, og det såkalla R-talet var førre veke på 1,3, viser rapporten.

Det er utviklinga i Oslo og Viken som bidreg mest til at smittetilfella går opp, men det har vore ein auke i nesten alle fylka i landet sist veke.

Engelsk virus dominerer

Smitten på Austlandet er no prega av at det engelske muterte viruset tek over.

I aukande grad er det denne virusvarianten som er årsak til utbrot i Oslo, og varianten er òg no dominerande i Viken, ifølgje FHI. Enkelte kommunar i fylket har berre utbrot med denne virusvarianten.

– Enkelte utbrot er omfattande og krevjande å handtere med omfattande smittesporing, testing og karantenesetjing, skriv FHI, som ber kommunane om å halde oppe god beredskap for å få kontroll på lokale utbrot.

I Oslo er R-talet på 1,5. Talet viser kor mange ein koronasmitta person smittar vidare. Smittetala auka førre veke med 38 prosent frå veka før, og i Viken var auken på 55 prosent. Til saman utgjorde talet på melde tilfelle i desse fylka 71 prosent av smittetilfella førre veke.

Finn andre variantar

Dei virusvariantane som hittil har vore dei vanlegaste her i landet, har minka, medan den engelske varianten har auka tilsvarande.

– Det blir oppdaga stadig tilfelle av virus med endringar som ein elles finn i den sørafrikanske varianten og den brasilianske varianten, særleg i importtilfelle frå Afrika. Desse er det viktig å følgje opp og avgrense smittespreiinga frå, skriv FHI i rapporten.

1 prosent smitta på fritidsaktivitetar

Dei aller fleste (45 prosent) blir smitta i private heimar. Deretter følgjer smitte på arbeidsplassen (14 prosent) og private arrangement (12 prosent). Berre 7 prosent av smitten blir spora tilbake til skule/barnehage og 1 prosent til organisert fritidsaktivitet. For 12 prosent var smittestaden ukjend.

Etter ein nedgang i smitten tidleg på nyåret har det vore ein auke dei siste to vekene. Det førebelse talet for førre veke viser 2.936 tilfelle, ein vekeauke på 45 prosent og ein tovekesvekst på 69 prosent.

Samtidig viser oversikta at talet på testa personar held seg stabilt. Folkehelseinstituttet reknar med at 62 prosent av alle som er smitta av koronaviruset, blir fanga opp gjennom testinga.