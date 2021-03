Enova gir 142 millionar i støtte til batterifabrikk i Mo i Rana

innenriks

Bygginga av fabrikken blir forventa å starte i andre kvartal i år. Etter planane skal bedrifta vere fullt operativ i 2025 og vere den batteriprodusenten i verda som har lågast karbonavtrykk på verksemda si.

– Det er gledeleg å sjå at norske aktørar går føre i det globale batterikappløpet og vel å byggje morgondagens industri med morgondagens teknologi. Det er viktig for Enova at den norske batteriproduksjonen blir så klimavennleg som mogleg, og vi er gjerne med og reduserer risikoen knytt til meir klimavennleg teknologi, seier administrerande direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Norskkontrollerte Freyr henta i januar inn 7 milliardar kroner for å etablere ein batterifabrikk i Mo i Rana. Gjennom ei samanslåing med det caymanske selskapet Alussa Energy Acquisition Corp vil Freyr bli børsnotert i New York i andre kvartal i år.

– Enova-tildelinga støttar avgjerda vår om å utvikle Freyrs og Noregs første fabrikk for produksjon av litium-ion battericeller. Midlane er utløysande for pilotanlegget vårt og ein tydeleg heider av Freyrs ambisjon om å lage battericeller med høg energitettleik, låge kostnadar og det lågaste karbonavtrykket i verda, seier konsernsjef Tom Einar Jensen i Freyr.

