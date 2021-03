Egseths hjelp til lokalpolitikarar: Kjempa mot den nye politikken til regjeringa

innenriks

Fram mot tysdag har regjeringa jobba med ein ny vaksinestrategi, der kommunar som Oslo no skal få fleire vaksinar.

Samtidig har statssekretær Peder Egseth (H) ved Statsministerens kontor hjelpt lokale høgrepolitikarar med medieoppslag der dei argumenterer mot nettopp denne strategien.

– Dette rimar jo ikkje. Men det er fordi vi er ulike. Det er nokon som jobbar med dette. Og så er det andre som har… det viser jo òg at dette har vore uavhengig av det andre arbeidet vi har jobba med, seier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

– Var Peder Egseth kjent med innhaldet i rapporten frå FHI, med tilrådingar om vaksinestrategien?

– Nei, det var han ikkje.

«Omvendt premiering»

Tysdag beklaga statsministeren at hennar eigen statssekretær, Egseth, hadde hjelpt Molde-ordførar Torgeir Dahl (H) i samband med det mykje omtalte utspelet i VG søndag, der han kritiserte Oslos koronahandtering.

I oppslaget sa Dahl mellom anna at leiinga i hovudstaden ber om ei «slags omvendt premiering» når dei uttrykkjer at dei bør få fleire vaksinar som følgje av smittetrykket.

No har dette altså vorte politikken til regjeringa. Tysdag la helseminister Bent Høie (H) fram den nye vaksinestrategien sin der kommunar som Oslo, med høgt smittetrykk, skal få 20 prosent fleire vaksinedosar enn planlagt.

Dette vart regjeringa anbefalt å gjere av Folkehelseinstituttet (FHI) onsdag førre veke, altså lenge før Molde-ordføraren søndag gjekk ut og kritiserte eit slikt grep.

Helseminister Bent Høie har vore tydeleg på at det skulle mykje til for at regjeringa skulle sjå bort ifrå tilrådingane frå FHI i denne saka.

I kontakt med fleire

Etter at Høie tysdag denne veka la fram vaksinestrategien, kunne statsminister Erna Solberg same kveld fortelje at Peder Egseth ikkje berre hadde vore i kontakt med Molde-ordføraren om medieoppslag, men også fleire andre lokale høgrepolitikarar.

– I tillegg til Dahl har Peder hatt kontakt med Frode Revhaug (Frosta-ordførar) og Bård Ludvig Thorheim (førstekandidat i Nordland), sa Solberg.

Felles for kontakten var medieoppslag om Oslos koronahandtering og ønske om fleire vaksinar.

Ba Ap avklare

Verken helseministeren, som på denne tida jobba med den nye vaksinestrategien, eller partileiinga vart varsla om Egseths arbeid med sakene.

– Dei (partileiinga mm, red anm.) var heller ikkje klar over at eg laurdag hadde vore i kontakt både med Bård Ludvig Thorheim og NRK i forkant av deltakinga hans på NRK Kveldsnytt og søndag om utspelet hans i VG som vart publisert i går, skriv Egseth i ein e-post til Adresseavisen tysdag kveld.

I VG-utspelet som Egseth viser til, seier Bård Ludvig Thorheim, som er Høgres førstekandidat i Nordland:

– Ein person i risikogruppa er ikkje verd meir i Oslo enn i Bodø, der vi har eit pågåande utbrot no.

Saka handlar elles om at Thorheim ber Arbeidarpartiet avklare kva som er deira syn på skeivfordeling av vaksinar, kvelden før regjeringa gjekk ut med avgjerda si om å nettopp skeivfordele.

– At Ap ønskjer å prioritere folk i Oslo, framfor folk i risikogrupper i andre delar av landet. Eg trur alle har stor interesse av å få dette avklart, sa Thorheim.

Takka nei

Ordførar Frode Revhaug i Frosta kommune vart òg kontakta av Egseth.

«Peder ringte meg lørdag og vi snakket om ulike ting. Han varslet at Dahl skulle ha et utspill om økt smitte i Oslo og vaksiner. Han sa han kunne sette meg i kontakt med VG hvis jeg ville komme med i saken. Det sa jeg umiddelbart nei til. Det er helt uaktuelt for meg å støtte et slikt utspill», seier Revhaug til Adresseavisen.

Statsministeren ringde tysdag byrådsleiar Raymond Johansen i Oslo og beklaga saka. Ho har òg vore tydeleg overfor Egseth:

– Dette burde han ikkje gjort. Det har eg vore tydeleg på overfor han, sa statsministeren på pressekonferansen på tysdag.

(©NPK)