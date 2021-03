499 nye koronasmitta siste døgn – 109 fleire enn for ei veke sidan

innenriks

Ved midnatt natt til onsdag er det registrert 72.234 koronasmitta personar her i landet, viser førebelse tal frå det nasjonale meldesystemet for smittsame sjukdommar (MSIS).

Dei siste sju dagane er det registrert til saman 3.086 nye smittetilfelle i Noreg.

Måndag vart det registrert 729 nye smittetilfelle i Noreg. Det er det høgaste daglege smittetalet sidan starten av januar. Dagen før var talet 180, medan det for ei veke sidan låg på 390 nye smittetilfelle.

Aukande smittetrend

Til saman er 3,8 millionar koronatestar til no utførte her i landet. Det er generelt ei forseinking på éin til to dagar på prøvesvara, og færre blir generelt registrerte smitta i helgane enn på vekedagar.

Trenden i registrert smitte er ifølgje VGs utrekning stigande, og det same er han i 40 kommunar spreidde over heile landet.

I alt 334.863 personar har fått første dose av koronavaksinen, og 162.511 personar har fått andre dose.

Tysdag kunngjorde regjeringa endringar i strategien for kven som skal prioriterast for å få koronavaksine. Vaksinane skal fordelast etter folketal, det vil seie at dei større byane med yngre befolkning får fleire vaksinar.

Fleire innlagde

Tysdag var 109 koronapasientar innlagde på sjukehus. Det var sju fleire enn dagen før.

Til saman er 623 koronasmitta personar døde i Noreg sidan mars i fjor, viser førebelse tal. Om pasientane har døydd av eller med covid-19, er ikkje alltid mogleg å slå fast.

64,0 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppa under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Noreg.

(©NPK)