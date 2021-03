Tix får sjansen til å opptre i Rotterdam

innenriks

I ei pressemelding tysdag kunngjorde Eurovision ein helse- og tryggingsprotokoll for den internasjonale finalen i Melodi Grand Prix i Rotterdam.

– Ånda og tradisjonen til Eurovision Song Contest handlar om å sameine Europa på ei scene. Vi er veldig bestemte på å oppnå dette. Vi går vidare med planane våre om å produsere ein trygg Eurovision Song Contest, med alle artistar som opptrer live i Rotterdam, uttaler konkurransesjef Martin Österdahl i Eurovision Song Contest.

Protokollen tilrår mellom anna at alle frå utlandet som deltek i songkonkurransen går i karantene i fem dagar før avreisa til Nederland. Og dessutan at dei må teste negativt for covid-19 72 timar før avreisa.

Når dei er i Nederland, må delegasjonane vere på hotellet sitt, bortsett frå når dei reiser til Ahoy Arena i Rotterdam for øvingar, liveshow og andre programrelaterte aktivitetar.

Alle som jobbar med konkurransen, inkludert mannskap, artistar og presse, vil bli testa regelmessig i eit anlegg ved sida av arenaen, skriv dei i pressemeldinga.

(©NPK)