Testrekord i Oslo gler byrådsleiaren

innenriks

– Eg er veldig glad for at Oslo held fram med å ta ansvar i koronapandemien. Testing er eitt av dei mest effektane verktøya vi har for å få kontroll over smittesituasjonen, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) i ei pressemelding.

Teststasjonen på Adamstuen testa 917 personar, noko som var flest i byen.

– Høgare testtal betyr òg at vi kan vente oss framleis høge smittetal i dagane som kjem, seier Johansen.

Den førre testrekorden, som var på 4.346 testa personar, vart sett torsdag 18. februar, like før vinterferien starta i hovudstaden.

Måndag vart det registrert 137 nye koronasmitta i Oslo.

(©NPK)