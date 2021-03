Sjødin ønskjer å utvide forsvararteamet til Viggo Kristiansen med Meling og Gulstad

innenriks

Det kjem fram i eit brev Sjødin har sendt til Borgarting lagmannsrett.

I brevet skriv Sjødin at saka er så omfattande at han meiner det er nødvendig med fleire forsvararar.

– Dokumenta i straffesaka er på over 10.000 sider, i tillegg kjem dokument som ikkje er ein del av dokumenta i straffesaka. Bevistemaa i saka er vidt omfattande, skriv Sjødin.

– Det er eit omfattande arbeid frå forsvararsida, i tillegg er mange av dokumenta og hendingsgangen og vitna frå 20 år tilbake i tida, noko som stiller krav til tolkingar, skriv Sjødin.

Kjenner kvarandre godt

No ber han om at Brynjar Meling og Bjørn André Gulstad blir med som forsvararar for Viggo Kristiansen i ein eventuell ny runde i retten i Baneheia-saka. Dei tre kjenner kvarandre godt frå før.

– Vi er kjende, arbeider i same kontorfellesskapet, arbeider for det meste med straffesaker og har gjort det i ei årrekkje. Vi er vande med å arbeide saman, kjenner fordeling av arbeid og er vande med å arbeide sjølvstendig med dei arbeidsoppgåvene vi har fått tildelt. I denne saka er dette så omfattande at det er nødvendig med fleire forsvararar, skriv Sjødin.

Dømd til 21 års forvaring

Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker godkjende nyleg søknaden hans om å få straffesaka frå 2001 teken opp til ny vurdering.

Tysdag vart det kjent at Borgarting lagmannsrett overtek for Agder lagmannsrett når gjenopningssaka for Baneheia-dømte Kristiansen skal vurderast på nytt.

Kristiansen vart dømd til 21 års forvaring etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) vart valdtekne og drepne i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jan Helge Andersen vart dømd til 19 års fengsel. Han har sona ferdig.

