Salet av Bergen Engines vart ikkje vurdert etter sikkerheitslova

Det er svaret forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) gir på spørsmål frå stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp), skriv NRK. Mehl bad statsråden svare på korleis den norske motorfabrikanten, som er leverandør til det norske forsvaret, kan bli selt til russiske interesser.

Bakke-Jensen svarer at Bergen Engines ikkje er underlagt sikkerheitslova og at reglane om eigarskapskontroll derfor ikkje kjem til bruk. Han viser til at Bergen Engines er underleverandør til selskapet Vard der forsvaret gjennomfører eit tryggleiksgradert innkjøp av nye kystvaktfartøy. Det er Forsvarsmateriell (FMA) som handterer sjølve innkjøpet, medan vedlikehaldet blir teke vare på gjennom Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).

– Både FLO og FMA gjer vurderingar av korleis salet vil påverke vedlikehald, kontraktar og framtidige leveransar der Bergen Engines AS no er underleverandør, skriv Bakke i svaret til Mehl, og legg til at han ikkje vil forskotere utfallet av desse vurderingane.

Det har vekt betydeleg oppsikt i det politiske miljøet at Bergen Engines, som utviklar motorar til tog og skip og har det norske Forsvaret som ein av sine største kundar, er selt til russiske TMH International. Fabrikken er i dag eigd av britiske Rolls-Royce, som for eitt år sidan bestemde seg for å selje verksemda.

