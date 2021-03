Raymond Johansen fornøgd med fleire vaksinar til Oslo – men skulle ønskje det var endå fleire

innenriks

Johansen understrekar overfor VG at det berre er snakk om vel 6.000 vaksindosar ekstra til Oslo, noko han ser som ein «moderat» auke i vaksinedosane.

– Helseministeren kunne gått for andre modellar som hadde gitt Oslo endå fleire vaksinar. Det FHI seier, er at om ein skulle ha ei betre fordeling med tanke på å redusere smittetrykket og opne raskare opp, burde ein gått for eit anna alternativ. Det ser eg at ein ikkje har gjort, seier Johansen.

Han understrekar at han forstår at det er ei politisk vanskeleg sak.

