innenriks

Vaksinedosane blir framleis fordelte etter aldersgrupper, ikkje etter smittetrykk. Det vil Steen endre på når dei som er under 75 år, står for tur, skriv Dagsavisen.

– Her meiner eg vi må prioritere dei som bur i levekårsutsette område med høgt smittetrykk. Alder er ikkje lenger den mest utslagsgivande komponenten for alvorleg sjukdom og dødelegheit for denne gruppa, og då må vi prioritere etter høgt smittetrykk, seier Robert Steen.

