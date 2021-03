Oslo og nokre kommunar med mykje smitte får fleire koronavaksinar

innenriks

Endringa er i tråd med tilrådinga frå Folkehelseinstituttet om å ha ei beskjeden skeivfordeling.

Ei slik fordeling inneber at nokre kommunar og bydelar i Oslo skal få 20 prosent meir enn planlagt. Det er område som over tid har vore hardt ramma av pandemien.

– Dette gjeld bydelane Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand og dessutan kommunane Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss, sa helseminister Bent Høie på ein pressekonferanse tysdag.

Høyrer på FHI

Behovet blir dekt ved at dei rundt 330 kommunane som har hatt færrast innlagde på sjukehus, får ein reduksjon i talet på vaksinedosar på 3 prosent.

– Det vil alltid vere uvisse knytt til slike utrekningar. Jo mindre forskjellane er, jo større uvisse. Men samla sett meiner FHI no at den beste faglege tilrådinga dei kan gi, er å innføre ei beskjeden skeivfordeling, seier Høie.

Helseministeren framhevar at fordelinga av vaksinar er eit svært fagleg spørsmål. Derfor vel regjeringa å leggje stor vekt på tilrådinga frå FHI.

På grunn av at vaksinedosane som kjem dei næraste vekene, går til å setje dose to på personar som allereie har fått første dose, vil ei geografisk omfordeling først skje frå midten av mars.

Tidlegare jamt fordelt

Noreg har hatt ein strategi der vaksinane har vorte jamt fordelte i heile Noreg basert på talet på innbyggjarar over 65 år i kvar kommune.

Hovudprioriteringa har vore å vaksinere den delen av befolkninga som har størst risiko for alvorleg sjukdom og død. No er nær 90 prosent av sjukeheimsbebuarane vaksinerte, og vaksinasjonen er godt i gang i aldersgruppa 75–84 år.

Dei siste vekene har derimot mange teke til orde for at kommunane som har vore hardast ramma over tid, bør få fleire vaksinar, ei såkalla geografisk skeivfordeling.

Debatten har teke fyr etter at Molde-ordførar Torgeir Dahl (H) gjekk ut i VG og kritiserte Oslo-byrådet for dårleg handtering av pandemien.

Endring i fordelingsnøkkelen

I tillegg til ei beskjeden geografisk skeivfordeling i tida framover vil vaksinane framover bli fordelte etter talet på innbyggjarar. Det vil gi kommunar som har ei yngre befolkning, fleire dosar enn med dagens fordeling.

– FHI har allereie mandat til å endre fordelingsnøkkelen slik at vaksinane kan fordelast etter folketal og ikkje etter alder. Eg ventar at ei slik endring kan skje om kort tid, seier Høie.

Folkehelseinstituttet vurderer også no om AstraZeneca-vaksinen kan setjast på personar over 65 år. Dei ser òg nærare på om mRNA-vaksinar som Pfizer/Biontec-vaksinen og Moderna-vaksinen kan takast med eit lengre intervall enn høvesvis tre og fire veker.

