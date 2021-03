Ordførar: Uforståeleg at ikkje Rælingen og Lillestrøm er inkluderte

innenriks

– Det er uforståeleg at Rælingen og Lillestrøm ikkje blir inkluderte i den nye geografiske fordelinga av vaksinar, seier Rælingen-ordførar Ståle Grøtte (Ap) til NTB.

Han er glad for at Lørenskog og Oslo framover vil få rundt 20 prosent fleire vaksinedosar, men ikkje for at nabokommunane til Lørenskog er utelatne frå prioriteringslista.

– Situasjonen i dei tre sentrale kommunane på Nedre Romerike har vore den same i heile pandemien. Innbyggjarane våre er jo vovne saman både arbeidsmessig og på fritida. Vi opplever akkurat det same smittetrykket og burde lagt grunnlaget for same prioriteringa, slik det tilsynelatande er gjort for Østfold-byane, seier Grøtte.

