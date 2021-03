Nytt politihus i Bergen kan leigast av private

innenriks

Det er ikkje kjent kvar det nye politihuset skal liggje, ifølgje Justis- og beredskapsdepartementet.

– Både politiet og publikum i Bergen har lenge ønskt seg eit nytt politihus. Derfor er det ei glede for meg å fortelje at politiet no kan starte arbeidet med eit nytt politihus som vil tilfredsstille kravet til politiet og ønska til publikum, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i ei pressemelding.

Politiet kan leige lokale i eit eksisterande bygg eller i eit nybygg oppført i privat regi, opplyser departementet.

(©NPK)