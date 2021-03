Moss innfører fleire koronatiltak

innenriks

– Dei siste to vekene har totalt 136 personar fått påvist koronasmitte. Av desse har nesten 15 prosent ukjend smittekjelde, og for nesten 84 prosent er smittekjelda kjende nærkontaktar. Dei resterande kan knytast til utanlandsreise, opplyste kommuneoverlege Kristian Kroghus på ein pressekonferanse tysdag.

Det siste døgnet har 12 personar i Moss fått påvist covid-19. Smittekjelda for ti av dei smitta er kjende nærkontaktar, medan for to er smittekjelda førebels ukjent.

– Eg er bekymra for smittesituasjonen i Moss, seier ordførar Hanne Tollerud.

Frå 3. til og med 16. mars stengjer kommunen derfor desse stadene:

* Symjehallar, badeland, spaanlegg og hotellbasseng.

* Treningssenter som ikkje er bemanna. Treningssenter med bemanning og som driv smittevernfagleg forsvarleg, kan halde ope, men gruppetrening blir ikkje tillate innandørs.

* Det er ikkje tillate å organisere idrettsaktivitet innandørs for personar over 20 år i grupper på tre personar eller fleire.

* Arrangement er ikkje tillatne, bortsett frå livssynssamlingar og seremoniar i trus- og livssynshus, inkludert bryllaup, gravferder, bisettingar, dåp og konfirmasjon.

I tillegg innfører kommunen påbod om heimekontor og ber arbeidsgivarar sørgje for at tilsette jobbar heimanfrå så langt det er praktisk mogleg. Også bruk av munnbind i taxi for passasjerar blir påbodne.

