Lønnsoppgjeret: YS vil sikre medlemmene kjøpekraft

innenriks

YS sluttar opp om frontfagsmodellen, og den samla lønnsveksten for arbeidarar og funksjonærar i konkurranseutsette næringar skal vere retningsgivande for lønnsutviklinga for heile arbeidslivet.

– Samtidig må modellen vere fleksibel nok til at enkelte grupper som har rettmessige krav kan få høgare rammar enn frontfaget, seier YS-leiar Erik Kollerud.

Ventar vekst i økonomien

Hovudorganisasjonen vedtok tysdag krava sine til tariffoppgjeret, som er eit mellomoppgjer der ein berre forhandlar om lønn.

– Koronapandemien har ført til lågare aktivitetsnivå i økonomien og høg arbeidsløyse. Samtidig har dei kraftige økonomiske tiltakspakkane det siste året gjort sitt til å avgrense ringverknadene. Derfor ventar vi god vekst i norsk økonomi når vaksinasjonen blir utbreidd og smitteverntiltaka blir lempa på, seier Kollerud.

Kompetansetiltak til permitterte

Pandemien vil gi varige endringar i arbeidslivet, mellom anna ved å påskunde ei digital omstilling, meiner YS.

Kollerud varslar at dei vil følgje med på at arbeidstidsreglane i arbeidsmiljølova gjeld også når ein jobbar heimanfrå, og at grensene mellom arbeidstid og fritid ikkje blir viska ut. Dei føreset òg at arbeidsgivarane dekkjer alle utgifter til utstyr på heimekontor.

YS er dessutan opptekne av at permitterte skal kunne delta i opplæring og kompetansetiltak.

– Vi må sikre at dei som no er permitterte, står endå betre rusta til å møte ein ny normalsituasjon etter pandemien, seier Kollerud.

