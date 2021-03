innenriks

For nye bustadlån med flytande rente var renta uendra på 1,7 prosent. For nye bustadlån med fast rente auka ho med 0,08 prosentpoeng til 1,98 prosent.

For uteståande bustadlån i alt var rentene på dei lågaste nivåa for den perioden Statistisk sentralbyrå (SSB) har månadsdata for, som er frå desember 2013.

For lån med flytande rente fall renta med 0,02 prosentpoeng til 1,83 prosent. For uteståande bustadlån med fast rente fall renta med 0,01 prosentpoeng til 2,65 prosent.

